Dopo Benjamin Dominguez, il Sassuolo prova a strappare al Bologna anche Thijs Dallinga. La cessione dell'attaccante olandese non sembra essere in discussione, ma fino a ieri la destinazione più probabile sembrava la Bundesliga. Con il Colonia in pole position sul Werder Brema, a voler essere precisi. Ma nelle ultime ore il club neroverde ha deciso di farsi sotto.

Da giorni la dirigenza rossoblù ha trovato l'accordo con il Colonia per la cessione dell'attaccante in prestito con diritto di riscatto. Il Corriere dello Sport in edicola oggi segnala però che c'è da registrare un inserimento del Sassuolo che a sua volta dovrebbe rimpiazzare Pinamonti, potenzialmente diretto alla Lazio. Vedremo quale sarà la destinazione di Dallinga, quel che è certo è che la sua uscita libererà lo slot per Roberto Piccoli.