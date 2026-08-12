"Siamo arrivati finalmente al momento della svolta, di quella firma attesa quasi un anno e che scriverà una nuova pagina del libro rossoblù". Lo scrive il Corriere di Bologna in edicola oggi a proposito di Riccardo Orsolini, che è pronto a siglare un'estensione del contratto fino al 2029 con opzione per il campionato 2029-30.

Se si arriverà fino al termine di questo accordo, segnala il quotidiano, saranno più di 12 le stagioni insieme: obiettivo 400 presenze in rossoblù. "Un matrimonio d’altri tempi, una storia di un calcio quasi vintage. Le bandiere del pallone sono state ammainate ormai da una decina d’anni ma Orsolini è pronto a vivere questo tuffo nel passato con il Bologna", si legge. Confermato dunque il prolungamento da 3+1 con ritocco dell'ingaggio a 2,2 milioni annui più bonus. Solo quattordici giocatori hanno vissuto tanta carriera in rossoblù, fa sapere il Corriere, con Bulgarelli davanti a tutti dall'alto delle sue 17 annate.