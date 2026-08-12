L'arrivo dell'attaccante della viola sblocca l'olandese verso la Bundesliga
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Dentro Piccoli, fuori Dallinga. L'arrivo in rossoblù dell'attaccante della Fiorentina in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza del Bologna per una cifra complessiva di 20 milioni di euro sblocca la partenza dell'olandese. Tutto confermato: andrà a giocare in Bundesliga, firma in arrivo con il Colonia.
Lo conferma Gianluca di Marzio: operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Un domino che per altro coinvolge anche Mateo Pellegrino: l'attaccante del Parma andrà alla Fiorentina per il dopo Piccoli, complessivamente costerà alla viola poco più di 20 milioni di euro. Si attendono tutte le ufficialità.
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