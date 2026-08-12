Tanta carne al fuoco per il mercato dei rossoblù

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

PICCOLI ENTRA...

Roberto Piccoli sta per diventare un nuovo attaccante del Bologna. Operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei rossoblù, clausola che serve solamente a rimandare il pagamento alla prossima stagione. Costo del trasferimento: 18 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus. Forse la viola manterrà anche il 10% sulla futura rivendita.

dallinga

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