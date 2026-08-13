Tutto fatto quindi: Roberto Piccoli si appresta a diventare un nuovo attaccante del Bologna. Già nella tarda serata di ieri il calciatore stava viaggiando in direzione Due Torri: questa mattina svolgerà le visite mediche per poi diventare un nuovo centravanti rossoblù. Confermate formula e cifre: sarà prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 18 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sulla rivendita.

"Domenico Tedesco ha bisogno di una prima punta pronta da subito (fin dalla prima di campionato contro la Lazio), considerato che Artem Dovbyk deve a oggi crescere molto a livello fisico e in parte anche dal punto di vista mentale per mettersi del tutto alle spalle il guaio fisico con il quale ha dovuto convivere per grande parte dell’annata passata", scrive il Corriere dello Sport in edicola stamattina. E questa prima punta porta proprio il nome di Piccoli: a breve è attesa l'ufficialità.