Il centrocampo è uno dei reparti su cui deve lavorare maggiormente Domenico Tedesco. Soprattutto con due profili: Nikola Moro e Lewis Ferguson. "Hanno già cominciato a prendere confidenza con le idee del nuovo allenatore. Per entrambi il compito è di assimilare in fretta i principi di gioco del nuovo Bologna, perché in mezzo al campo c'è bisogno di loro", fa notare l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

C'è bisogno di loro perchè il gioco di Tedesco prevede che si passi spesso dalla zona centrale del campo in fase di manovra. I due hanno alcune caratteristiche simili, altre differenti: mentre Ferguson ha corsa, inserimento e capacità di attaccare gli spazi, Moro porta equilibrio, ordine e gestione del pallone. "Due profili complementari per un centrocampo che dovrà essere uno dei motori del nuovo Bologna", si legge. Ricordiamo che nella passata stagione il croato ha giocato 44 partite tra tutte le competizioni, lo scozzese 45.