Riccardo Orsolini è pronto a dire sì. Sì al rinnovo che in molti hanno definito "a vita", e che in concreto sarà fino al 2029 con opzione per l'anno successivo. Anche La Repubblica in edicola questa mattina si sbilancia sulla decisione dell'esterno marchigiano, che arriverà quindi a vestire la maglia del Bologna per dodici stagioni consecutive.

Il prolungamento di Orsolini coinciderà anche con un aumento dell'ingaggio: si salirà a 2,2 milioni di euro a stagione più bonus. Poco meno di quello che Jhon Lucumi guadagnerà alla Juventus nel caso in cui l'affare dovesse arrivare alla fumata bianca. E sembra proprio questo lo scenario: il quotidiano fa sapere che l'operazione dovrebbe sbloccarsi dopo Ferragosto, con il Bologna che incasserà circa 20 milioni di euro (o tutti cash o 17-18 più il prestito di Cabal).