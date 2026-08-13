Avanti tutta con il progetto del nuovo stadio del Bologna in zona fiera. Sul tema si è espresso anche il presidente di Cna, Antonio Gramuglia, tramite le pagine de Il Resto del Carlino. "Bene l'idea di Fiera e Bologna, ora serve un piano finanziario solido e uno stadio contemporaneo, bello, funzionale e capace di vivere 365 all'anno", ha commentato.

Il progetto viene quindi accolto positivamente dall'associazione, con la speranza che il nuovo stadio possa rappresentare molto di più di un semplice impianto sportivo. "Può essere l'occasione di dotare la città di una struttura moderna e all'avanguardia, capace di generare valore per molti anni - ha aggiunto Gramuglia - Naturalmente siamo ancora nella fase in cui le idee devono trasformarsi in un progetto concreto e in un piano finanziario credibile. Per questo guardiamo con interesse ai prossimi passaggi e ci auguriamo che il lavoro che verrà fatto possa dimostrare la fattibilità economica dell'operazione. E' la vera partita da giocare".