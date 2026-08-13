Lo abbiamo raccontato, Jhon Lucumi si avvicina alla Juventus. Ci sarà spazio per una contropartita tecnica nell'affare? Difficile, quasi improbabile. Da giorni si fa infatti il nome di Juan Cabal, che la formazione bianconera avrebbe voluto inserire nella trattativa. Pur piacendo al Bologna, però, il colombiano non sembra essere una primissima scelta. Insomma, non convince a pieno.

Ecco perchè, fa sapere La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il Bologna valuta un prestito disgiunto dalla trattativa-Lucumi. Ma sono appunto valutazioni: non sembra una priorità per i rossoblù. Che intanto, battendo la concorrenza di tre club italiani, hanno acquistato Luka Kusic, ala mancina slovena del Radomlje. Inizialmente, scrive il quotidiano, il classe 2008 vivrà Casteldebole fra i giovani della Primavera, ma non è da escludere che a stretto giro possa essere integrato in prima squadra.