L'edizione odierna de Il Resto del Carlino torna a parlare di Teun Koopmeiners della Juventus nel mirino del Bologna. Un'ipotesi più che un vero e proprio affare: se ne potrebbe parlare concretamente negli ultimi giorni di mercato, difficilmente prima. Spalletti non lo ha infatti ancora escluso dal progetto: soltanto una volta che ciò si verificherà, se si verificherà, allora il Bologna potrebbe fare un tentativo.

Nel caso, i rossoblù lo porterebbero a casa in prestito. Una cosa sembra certa: che sia Koopmeiners o qualcun altro, un centrocampista il Bologna lo sta cercando. Resta viva la pista che porta a Giovanni Fabbian, anche se secondo il quotidiano a Casteldebole sono "tiepidi" relativamente a questo cavallo di ritorno. Il tutto in attesa di capire cosa vorrà fare Remo Freuler, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.