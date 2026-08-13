Per Lucumi alla Juventus si continua a parlare di Cabal
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
L'approdo di Roberto Piccoli sotto le Due Torri consente al Bologna di dare il via libera alla cessione di Thijs Dallinga. Che come detto andrà in Germania, al Colonia: la formula della cessione della punta olandese è un prestito oneroso a un milione di euro con un diritto di riscatto che tocca i 13 milioni, per una cifra complessiva di 14 milioni quindi.
Lo fa sapere il Corriere di Bologna in edicola questa mattina, ammettendo che "servirà una grande stagione per convincere il club di Bundesliga a versare quella cifra". Il quotidiano aggiorna anche sul trasferimento di Lucumi alla Juventus: operazione ai dettagli, continuano i dialoghi su Cabal, il cui onere del prestito, a cui si aggiungerebbe un diritto di riscatto, potrebbe colmare il gap di valutazione tra le due società.
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