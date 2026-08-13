Ultimo test pre-stagionale in vista per il Bologna di Domenico Tedesco. Domani i rossoblù faranno rotta verso l'Inghilterra, destinazione Brighton, dove sabato affronteranno proprio la squadra inglese. Il Corriere dello Sport di oggi lo definisce un esame vero, che arriva dopo la sconfitta nell'ultimo appuntamento contro il Pisa e rappresenta per il nuovo tecnico un'occasione importante per capire a che punto siano i lavori della sua squadra.

"Per il Bologna sarà una sfida utile a verificare quanto fatto finora e a individuare gli aspetti sui quali continuare a lavorare in vista dell'esordio di campionato contro la Lazio. Dal ritiro di Valles ci si è concentrati sulla fase di costruzione dal basso", si legge. Spazio poi ai singoli, Dovbyk su tutti: l'ucraino ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e accrescere la propria condizione fisica. Non dovrebbe esserci invece Casale, ancora alle prese con un risentimento muscolare.