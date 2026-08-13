Proseguono a Casteldebole gli allenamenti della squadra a due giorni dall'amichevole con il Brighton. Il Bologna ha fatto sapere attraverso una nota ufficiale che oggi la squadra ha svolto prima attivazione, poi esercitazioni sulla finalizzazione e sulla costruzione dell'azione. Differenziato per Nicolò Casale, che a questo punto sarà sicuramente assente sabato in Inghilterra.

La squadra partirà per la trasferta domani, come detto con il gruppo al completo ad eccezione di Nicolò Casale. Il centrale rossoblù è ancora alle prese con un risentimento muscolare che da qualche giorno a questa parte gli impedisce di lavorare con il resto dei compagni: calendario alla mano, il suo rientro a pieno regime avverrà la prossima settimana. In tempo per la prima contro la Lazio? Si spera di sì: anche se solo in panchina, contro la sua ex squadra Casale vuole esserci.