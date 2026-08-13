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PICCOLI E' GIA' A BOLOGNA

Manca solo l'ufficialità del passaggio di Roberto Piccoli al Bologna. Già ieri sera l'attaccante era in viaggio verso le Due Torri, questa mattina è arrivato a Casteldebole e ha svolto le consuete visite mediche. Firmerà un contratto di cinque anni, alla Fiorentina andranno 18 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza del Bologna.

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