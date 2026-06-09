Mercato – Bologna forte su Koopmeiners jr. L’AZ prova a resistere

Il Bologna va a caccia di mediani indipendentemente dal futuro di Remo Freuler . In attesa delle decisioni del centrocampista svizzero, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno, Sartori e Di Vaio sono alla ricerca di rinforzi e uno, a prescindere, arriverà.

Il primo obiettivo resta Peer Koopmeiners, giocatore che Sartori segue da diverso tempo da quel club 'amico' che è l'Az Alkmaar e che in passato è stato foriero di tanti colpi di mercato importanti. Koopmeiners è arrivato al pieno della maturità calcistica a 26 anni e vedrebbe di buon occhio una nuova esperienza in Italia, dove peraltro gioca suo fratello Teun, e l'apertura al Bologna c'è stata. Tuttavia, sul tavolo del centrocampista c'è anche la proposta di rinnovo dell'Az, con adeguamento salariale, e l'interessamento dello Stoccarda in Germania. La valutazione potrebbe sfiorare i 20 milioni di euro, ma il Bologna è convinto di potersi giocare chance importanti per abbassare la richiesta degli olandesi nel corso del mercato, sfruttando appunto la possibile volontà di Peer di approdare in Serie A. A breve potrebbe arrivare una offerta da Casteldebole. L'altro nome in lizza è Orel Mangala del Lione, nome indicato da Tedesco avendolo allenato in nazionale nel biennio da ct.