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Live calendari Serie A: il Bologna partirà in casa

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Seguite con noi la compilazione dei calendari 2026/2027
Manuel Minguzzi
Manuel Minguzzi Caporedattore 

E' il primo passo ufficiale della nuova stagione. Nell'ambito del Festival della Serie A sta per essere svelato il calendario della prossima stagione: teatro la città di Parma dove saranno ufficializzate le 38 giornate della Serie A 2026/2027.

ll calendario resterà asimmetrico, cioè la sequenza degli avversari sarà diverso tra andata e ritorno e il criterio prevede anche che ci sia un minimo otto giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la stessa avversaria. Cambiano anche le soste. In autunno ce ne sarà una sola, ma più lunga, dal 21 settembre al 6 ottobre, mentre saranno più corte le altre due in programma tra il 9 e il 17 novembre 2026 e tra il 22 e il 30 marzo 2027. I turni infrasettimanali, invece, saranno solo due: alla nona giornata il 28 ottobre a alla diciottesima giornata il 6 gennaio.

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Restiamo in attesa della prima giornata.

E' iniziata la diretta di Lega Serie A. La coppa è entrata al Teatro Regio di Parma.

Prende la parola il presidente di Lega Serie A Ezio Maria Simonelli: "Il nostro campionato è sempre molto avvincente e quest'anno c'è un incremento notevole dell'audience e stadi sempre pieni. Abbiamo toccato il record di presenze allo stadio degli anni '90. Il pubblico ama il calcio italiano".

Ci saranno cinque gare consecutive a inizio campionato prima della sosta per le nazionali tra settembre e ottobre.

Ecco la prima giornata: il Bologna debutterà al Dall'Ara contro la Lazio.

Seconda giornata: Atalanta-Bologna

Terza giornata: Bologna-Sassuolo

Quarta giornata: Napoli-Bologna

Quinta giornata: Bologna-Torino

Sesta giornata: Lecce-Bologna

Settima giornata: Bologna-Inter

Ottava giornata: Cagliari-Bologna

Nona giornata: Milan-Bologna

Decima giornata: Bologna-Monza

Undicesima giornata: Parma-Bologna

Dodicesima giornata: Bologna-Udinese

Tredicesima giornata: Venezia-Bologna

Quattordicesima: Bologna-Roma

Quindicesima giornata: Como-Bologna

Sedicesima giornata: Fiorentina-Bologna

Diciassettesima giornata: Bologna-Juventus

Diciottesima giornata: Frosinone-Bologna

Diciannovesima giornata: Bologna-Genoa

Ventesima giornata: Lazio-Bologna

Ventunesima giornata: Bologna-Atalanta

Ventiduesima giornata: Udinese-Bologna

Ventitreesima giornata: Bologna-Milan

Ventiquattresima giornata: Bologna-Como

Venticinquesima giornata: Juventus-Bologna

Ventiseiesima giornata: Bologna-Lecce

Ventisettesima giornata: Sassuolo-Bologna

Ventottesima giornata: Bologna-Napoli

Ventinovesima giornata: Monza-Bologna

Trentesima giornata: Roma-Bologna

Trentunesima giornata: Bologna-Venezia

Trentaduesima giornata: Bologna-Cagliari

Fabio Capello sul Bologna di Domenico Tedesco: "E' un allenatore che può portare qualcosa di nuovo, non è di scuola di Coverciano e quindi può portare una mentalità diversa. Il Bologna ha fatto bellissime cose con Italiano, quest'anno qualche difficoltà c'è stata ma resta una bella realtà del calcio italiano".

Trentatreesima giornata: Inter-Bologna

Trentaquattresima giornata: Bologna-Fiorentina

Trentacinquesima giornata: Torino-Bologna

Trentaseiesima giornata: Bologna-Frosinone

Trentasettesima giornata: Genoa-Bologna

Trentottesima giornata: Bologna-Parma

 

 

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