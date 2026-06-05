Live calendari Serie A: il Bologna partirà in casa

Mercato Bologna – Mangala per il centrocampo, colloqui con il Lione: Tedesco lo ha avuto in nazionale
Restiamo in attesa della prima giornata.
E' iniziata la diretta di Lega Serie A. La coppa è entrata al Teatro Regio di Parma.
Prende la parola il presidente di Lega Serie A Ezio Maria Simonelli: "Il nostro campionato è sempre molto avvincente e quest'anno c'è un incremento notevole dell'audience e stadi sempre pieni. Abbiamo toccato il record di presenze allo stadio degli anni '90. Il pubblico ama il calcio italiano".
Ci saranno cinque gare consecutive a inizio campionato prima della sosta per le nazionali tra settembre e ottobre.
Ecco la prima giornata: il Bologna debutterà al Dall'Ara contro la Lazio.
Seconda giornata: Atalanta-Bologna
Terza giornata: Bologna-Sassuolo
Quarta giornata: Napoli-Bologna
Quinta giornata: Bologna-Torino
Sesta giornata: Lecce-Bologna
Settima giornata: Bologna-Inter
Ottava giornata: Cagliari-Bologna
Nona giornata: Milan-Bologna
Decima giornata: Bologna-Monza
Undicesima giornata: Parma-Bologna
Dodicesima giornata: Bologna-Udinese
Tredicesima giornata: Venezia-Bologna
Quattordicesima: Bologna-Roma
Quindicesima giornata: Como-Bologna
Sedicesima giornata: Fiorentina-Bologna
Diciassettesima giornata: Bologna-Juventus
Diciottesima giornata: Frosinone-Bologna
Diciannovesima giornata: Bologna-Genoa
Ventesima giornata: Lazio-Bologna
Ventunesima giornata: Bologna-Atalanta
Ventiduesima giornata: Udinese-Bologna
Ventitreesima giornata: Bologna-Milan
Ventiquattresima giornata: Bologna-Como
Venticinquesima giornata: Juventus-Bologna
Ventiseiesima giornata: Bologna-Lecce
Ventisettesima giornata: Sassuolo-Bologna
Ventottesima giornata: Bologna-Napoli
Ventinovesima giornata: Monza-Bologna
Trentesima giornata: Roma-Bologna
Trentunesima giornata: Bologna-Venezia
Trentaduesima giornata: Bologna-Cagliari
Fabio Capello sul Bologna di Domenico Tedesco: "E' un allenatore che può portare qualcosa di nuovo, non è di scuola di Coverciano e quindi può portare una mentalità diversa. Il Bologna ha fatto bellissime cose con Italiano, quest'anno qualche difficoltà c'è stata ma resta una bella realtà del calcio italiano".
Trentatreesima giornata: Inter-Bologna
Trentaquattresima giornata: Bologna-Fiorentina
Trentacinquesima giornata: Torino-Bologna
Trentaseiesima giornata: Bologna-Frosinone
Trentasettesima giornata: Genoa-Bologna
Trentottesima giornata: Bologna-Parma
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