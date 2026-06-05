Live calendari Serie A: il Bologna partirà in casa

ll calendario resterà asimmetrico, cioè la sequenza degli avversari sarà diverso tra andata e ritorno e il criterio prevede anche che ci sia un minimo otto giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la stessa avversaria. Cambiano anche le soste. In autunno ce ne sarà una sola, ma più lunga, dal 21 settembre al 6 ottobre, mentre saranno più corte le altre due in programma tra il 9 e il 17 novembre 2026 e tra il 22 e il 30 marzo 2027. I turni infrasettimanali, invece, saranno solo due: alla nona giornata il 28 ottobre a alla diciottesima giornata il 6 gennaio.