Kristiansen: “Non vedo l’ora di giocare. Il tifo una spinta in più”

Si candida ad una maglia da titolare Victor Kristiansen, rientrato in gruppo questa mattina e ospite dell'appuntamento settimanale di Bfc Week, magazine di BFc Tv. Smaltito l'infortunio muscolare, il danese non vede l'ora di giocare, di riprendersi la sua fascia sinistra che l'ha già visto essere decisivo nel match contro il Cagliari al Dall'Ara, con l'assist per Zirkzee e il tiro che ha propiziato il gol di Fabbian. Dovrà convincere Motta negli ultimi giorni di allenamento che separano dalla sfida di domenica in un ballottaggio con Charalampos Lykogiannis che ben lo ha sostituito: “Ho tanta voglia di tornare in campo - le sue parole, anche se toccherà a Motta valutare se sarà pronto per partire titolare o se si renderà necessaria la prudenza. Il richiamo è ovviamente il Dall'Ara, previste 25mila presenze: "Il Dall’Ara mi ha fatto una gran bella impressione, giocare davanti ai tifosi ci dà una marcia in più - ancora Kristiansen - C’è stata sempre una grande spinta, i tifosi sono stati importanti anche nelle ultime partite dove abbiamo fatto punti. Abbiamo avuto tanto seguito anche in trasferta tra Verona, Monza e Milano e non vedo l’ora di giocare domenica".