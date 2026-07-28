Non solo attacco. Anche in difesa il Bologna medita qualche cambiamento, se non altro perché andrà incontro alla cessione di Jhon Lucumi, data la scadenza contrattuale al 2027, e sarà chiamato alla sostituzione.

Ma per prelevare un sostituto sul mercato serviranno altre due cessioni, che corrispondono a Mihajlo Ilic e Nicolò Casale. Sul secondo, qualcosa si sta muovendo all'interno del mercato della Serie A, dove un paio di club avrebbero chiesto informazioni. Da tempo c'è il Genoa, Daniele De Rossi lo apprezza, ma nelle ultime ore si sarebbe inserita anche l'Udinese, alla ricerca di un difensore roccioso e di struttura fisica. Il problema dell'eventuale trattativa? Sicuramente l'ingaggio, che sarebbe alto per club di fascia destra, ma anche a livello di cartellino il Bologna dovrebbe ragionare sull'ammortamento rimasto a bilancio di Casale. Non è da escludere, ovviamente, l'ipotesi prestito con riscatto.