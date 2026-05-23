Italiano: “Sono emozionato e felice. Ora non avremo le coppe..”

"Sono contento, perchè la gente ha riconosciuto il fatto che la squadra ha dato tutto in una annata intensa ed emozionante. Abbiamo dimostrato di non aver mollato nulla. Ringrazio lo stadio, la gente, la curva, grazie per gli applausi. E' stata dura, molto dura. Sono emozionato e felice di quello che siamo riusciti a fare, ci siamo riallacciati con la gente. Il futuro? Puntualmente ad aprile iniziano i valzer, ma noi siamo concentrati sul campo. Noi dovevamo dimostrare tanto e siamo rimasti concentrati. Ci incontreremo con la società e bisognerà programmare qualcosa di diverso rispetto ai primi due anni. Non avremo le coppe, quindi dovremo fare il campionato nel migliore dei modi".