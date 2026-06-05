Il calendario del Bologna: avvio duro, finale soft. Ecco le date dei big match

E' stato svelato al Teatro Regio di Parma il calendario della Serie A 2026/2027. Di solito il Bologna era abituato a un finale tutto in salita, con le big racchiuse nelle ultime giornate, ma stavolta succederà il contrario. Cicli duri all'inizio e in inverno, mentre il finale sarà sulla carta in discesa con le piccole a chiudere il campionato. Vediamo nel dettaglio il calendario.