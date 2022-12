Il Bologna sbanca Maiorca: 1-2 con Arna e Orso

Vittoria internazionale per il Bologna che torna al successo al di fuori dell'Italia. I rossoblù si sono imposti sul Maiorca per due a uno con le reti di Arnautovic nel primo tempo e di Orsolini nel secondo, a inizio ripresa il pari momentaneo di Katewere, mostrando ottime cose in fase di possesso palla nel primo tempo e difendendosi nel secondo con le riserve in campo. Rossoblù già abbastanza pimpanti e rodati, con buone trame di gioco, consolidato lo schema di Motta, e il solito Arnautovic a concretizzare.