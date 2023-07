Il Bologna ne fa 13 al Pusteria, Motta: “Buone cose. Mercato? Chiedete alla dirigenza”

La prima mezza settimana di ritiro di Valles si chiude con il tutto esaurito alla Fussball Platz e con tredici gol del Bologna al Rio Pusteria. Sotto gli applausi di mille tifosi rossoblù, e sotto un sole caldo nel primo tempo, la prima sgambata del Bologna di Motta porta le firme di Tommaso Ebone, quattro gol, e Marko Arnautovic, primo ad aprire le marcature e poi autore di una tripletta. Di fatto è ancora il Bologna di Arna anche se Motta placa subito facili entusiasmi 'l'ho visto bene come gli altri'. A completare l'opera Raimondo, bel sinistro, Aebischer, Pyythia, Mazia, Ferguson e Posch, pregevole tiro a giro mancino. Confermato il calcio di Motta, fatto di fraseggio e riconquista, seppur non tarabile realmente contro un avversario molto debole, e confermati alcuni automatismi nelle linee di passaggio e negli spazi di gioco. Il modulo? Un 4-3-3 che può diventare 4-2-3-1 sulla base delle posizioni in campo e in fase di possesso avanza un centrale schierando una retroguardia a tre, mentre davanti si è cercato anche di testare gli esterni offensivi non a piede invertito. In quelle posizioni, in assenza di Orso, Motta ha schierato un po' tutti, partendo con Raimondo a destra e Pyythia a sinistra, provando poi nel secondo tempo Barrow a destra con Mazia dalla parte opposta, poi nel finale li ha invertiti. Il risultato conta poco ma il tecnico, soprattutto nel primo tempo, ha gradito la fase di costruzione non potendo giudicare quella difensiva contro un Rio Pusteria abbastanza impotente. Poi ci sarebbe il mercato, ma lì tutto viene rimandato nel campo della dirigenza. E mentre i tifosi se ne vanno via contenti, molti anche a casa a Bologna terminato il weekend, Motta fa ancora lavorare i suoi con Arnautovic e altri schierati nel primo tempo messi a correre dalla parte opposta della strada. Non si finisce di lavorare.