Viola: “Sto meglio, sono a disposizione”

Nicholas Viola in conferenza stampa

Assieme a Sinisa Mihajlovic nella conferenza di oggi era presente anche Nicolas Viola , reduce dal suo debutto in maglia rossoblù col Venezia. Cinque minuti di gioco e il primo contatto con il campo dopo lo svincolo dal Benevento e un leggero problema fisico al suo arrivoa Bologna:

"Sono arrivato in ritardo e giocando posso stare solo meglio, sono a disposizione e deciderà il mister quando e dove schierarmi - le parole di Viola - Venivo da un momento di inattività e ho valutato tante cose, la mia famiglia era felice di venire qui e io altrettanto. Giocare cinque minuti è stato importante per me".