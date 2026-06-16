Dalla Vite: “Situazione di Orsolini ingarbugliata, il Bologna manterrà i suoi parametri”

"E' evidente che il rinnovo di Orsolini tenga banco. Io sono orsoliniano di ferro. Qualcuno ha interpretato certe frasi dicendo che la Gazzetta ha scritto che Orso non rinnova. No, bisogna leggere bene i giornali. Il Bologna, semplicemente, chiede a Orsolini se rinnova o no. E lo chiede perché l'ultima volta è stata un tormentone. Naturalmente è tutto ingarbugliato perché magari ci sono richieste e offerte. Intanto dimentichiamoci che il Bologna possa arrivare a tre milioni. I parametri verranno mantenuti, uno sforzo è stato fatto e sono arrivati al massimo possibile. Bisogna vedere se tutto ciò soddisfa il giocatore. La domanda è: perché Orso non ha ancora firmato?"