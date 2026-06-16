Carlino – Il Bournemouth aumenta il pressing su Lucumi

Nell'estate 2025 il Bologna decise di trattenerlo dopo la cessione di Sam Beukema e si negò alle offerte del Sunderland a fine agosto, ma ora le cose andranno diversamente dato che la mancanza di un rinnovo obbligherà il club a cedere. Su Lucumi oggi è forte il Bournemouth che dovrà sostituire Marcos Senesi, pronto ad accasarsi altrove a fine contratto. La proposta degli inglesi per Lucumi sarebbe di 2.6 milioni a stagione, mentre sul cartellino c'è la clausola da 28 milioni fino a metà luglio, ma col contratto in scadenza tra un anno difficilmente il Bournemouth la pagherà. Gli inglesi cercano uno sconto ma il Bologna non intende andare sotto i 20 milioni. I contatti, in ogni modo, si sono intensificati negli ultimi giorni.