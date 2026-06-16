Nome nuovo per l'attacco del Bologna nel caso in cui dovesse partire Thijs Dallinga. Il club rossoblù avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante uruguaiano Alvaro Rodriguez, classe 2004 in forza all'Elche.
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Mercato – Nuovo nome per l’attacco: Alvaro Rodriguez
Un uruguagio per l'attacco del Bologna: piace Alvaro Rodriguez
Il centravanti ha disputato l'ultima stagione in Liga con uno score con 7 gol e 5 assist con la maglia dell'Elche in 34 partite giocate ed è cresciuto nelle giovanili del Girona, per poi passare al Real Madrid nel 2020 tra la squadra Castiglia e l'Under 19, transitando anche per una trentina di partite al Getafe. Il Bologna lo segue, consapevole che qualche cambiamento davanti potrebbe maturare, sia su Thijs Dallinga, seguito da Valencia e Lione, sia su Santi Castro, che ha corteggiamenti dalla Premier. Il valore di mercato di Rodriguez si aggira sui 10 milioni di euro secondo Transfermarkt e su di lui ci sono anche Bournemouth e Betis.
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