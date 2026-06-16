Mercato – Nuovo nome per l’attacco: Alvaro Rodriguez

Il centravanti ha disputato l'ultima stagione in Liga con uno score con 7 gol e 5 assist con la maglia dell'Elche in 34 partite giocate ed è cresciuto nelle giovanili del Girona, per poi passare al Real Madrid nel 2020 tra la squadra Castiglia e l'Under 19, transitando anche per una trentina di partite al Getafe. Il Bologna lo segue, consapevole che qualche cambiamento davanti potrebbe maturare, sia su Thijs Dallinga, seguito da Valencia e Lione, sia su Santi Castro, che ha corteggiamenti dalla Premier. Il valore di mercato di Rodriguez si aggira sui 10 milioni di euro secondo Transfermarkt e su di lui ci sono anche Bournemouth e Betis.