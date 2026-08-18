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Rivoluzione offensiva

Una foto al momento del Bologna. La rivoluzione offensiva che porta da Castro e Dallinga a Piccoli e Dovbyk. Servono i gol.

Le gerarchie non sono ancora chiare, vanno integrati i principi di Tedesco e l'intesa con i compagni. Manca meno di una settimana alla prima di campionato, e il Bologna deve farsi trovare pronto. L'amichevole di Brighton ha permesso alle punte di mettere minuti nelle gambe; per entrambi un avvio senza acuti. Bisogna accelerare.

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