Dovbyk e Piccoli, un tempo a testa a Brighton, ma senza incidere. Zero conclusioni in porta e una condizione da trovare in fretta.
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Rivoluzione offensiva
Una foto al momento del Bologna. La rivoluzione offensiva che porta da Castro e Dallinga a Piccoli e Dovbyk. Servono i gol.
Le gerarchie non sono ancora chiare, vanno integrati i principi di Tedesco e l'intesa con i compagni. Manca meno di una settimana alla prima di campionato, e il Bologna deve farsi trovare pronto. L'amichevole di Brighton ha permesso alle punte di mettere minuti nelle gambe; per entrambi un avvio senza acuti. Bisogna accelerare.
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