Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Carlino – Rosa da snellire: Holm e Odgaard i papabili

mercato

Carlino – Rosa da snellire: Holm e Odgaard i papabili

Carlino – Rosa da snellire: Holm e Odgaard i papabili - immagine 1
Il punto sullo sfoltimento della rosa rossoblù
Redazione TuttoBolognaWeb

Punto sulle uscite oggi sul Resto del Carlino. Domenico Tedesco preferisce, in assenza di coppe, una rosa snella per non avere giocatori scontenti durante la stagione e il Bologna dovrà dunque sfoltire considerando anche i rientri dai prestiti.

Da qui al 30 giugno la rosa conterà circa 27 giocatori portieri compresi, a cui sono da aggiungere cinque prestiti, significa sforare quota 30: troppi. Sicuramente usciranno Bonifazi e Lykogiannis a scadenza contrattuale, a cui rischia di aggiungersi Freuler, mentre Joao Mario e Sohm rientreranno a Juve e Fiorentina dopo il prestito. Secondo il Carlino, così facendo si scenderebbe di nuovo a 27 con i portieri, quindi 24 giocatori di movimento. Tre o quattro rischiano di essere di troppo e se Tedesco ripartisse dal 4-3-3 Odgaard potrebbe trovare poco spazio: una cessione non è impossibile. Inoltre, gli agenti di Holm lavorano per capire se possano arrivare offerte e anche Casale è in uscita. In sostanza, servono 3-4 cessioni, poi da lì in avanti a ogni uscita corrisponderà una entrata.

Leggi anche
Carlino – Il Bournemouth aumenta il pressing su Lucumi
Cor Bo – Il letargo dell’Orso

© RIPRODUZIONE RISERVATA