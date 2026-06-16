Carlino – Rosa da snellire: Holm e Odgaard i papabili

Da qui al 30 giugno la rosa conterà circa 27 giocatori portieri compresi, a cui sono da aggiungere cinque prestiti, significa sforare quota 30: troppi. Sicuramente usciranno Bonifazi e Lykogiannis a scadenza contrattuale, a cui rischia di aggiungersi Freuler, mentre Joao Mario e Sohm rientreranno a Juve e Fiorentina dopo il prestito. Secondo il Carlino, così facendo si scenderebbe di nuovo a 27 con i portieri, quindi 24 giocatori di movimento. Tre o quattro rischiano di essere di troppo e se Tedesco ripartisse dal 4-3-3 Odgaard potrebbe trovare poco spazio: una cessione non è impossibile. Inoltre, gli agenti di Holm lavorano per capire se possano arrivare offerte e anche Casale è in uscita. In sostanza, servono 3-4 cessioni, poi da lì in avanti a ogni uscita corrisponderà una entrata.