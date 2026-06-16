Cor Bo – Il letargo dell’Orso

Serve pazienza per il rinnovo di Riccardo Orsolini . Il Bologna ha recapitato da tempo la sua proposta al giocatore, ma ancora la firma non è arrivata e lo stesso Orso, l'altro giorno, ha commentato sui social un articolo su di lui: 'quante caz...e che mi tocca leggere'.

Il Bologna, però, vuole che la questione venga risolta nel giro di qualche giorno, in modo tale da programmare il mercato sapendo se Orso sarà bandiera della squadra o se si dovrà procedere a una cessione visto il contratto in scadenza nel 2027. La proposta rossoblù, secondo il Corriere di Bologna, è di 2.5 milioni più bonus per arrivare a 3, un trattamento da stella della squadra. Da un lato, Orso è legato non solo al club ma alla città, avendo avviato una piccola attività commerciale, ma dall'altro ci sono le tentazioni del mercato, che potrebbero portare in Arabia o in Turchia da Italiano al Besiktas. Il Bologna auspica di arrivare quanto prima a una firma.