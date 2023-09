Freuler: “Si vede già la mano di Sartori. Bologna? Quelli dell’Atalanta mi hanno detto che…”

Ultima tornata di presentazioni a Casteldebole sui nuovi acquisti arrivati al termine di un mercato intrigante e abbondante. Remo Freuler torna in Italia dopo la salvezza al Nottingham e lo fa nel Bologna di Giovanni Sartori , uno degli artefici del miracolo Atalanta. Parte da qui la chiacchierata del mediano svizzero che è rimasto sempre in contatto con il direttore fino alla reunion a fine agosto al termine di un trattativa difficile con il club inglese. Il rapporto tra i due è solido e Remo intravede una piccola scintilla in rossoblù:

"Con Sartori ci siamo sentiti spesso, lui mi ha scritto quando avevamo vinto in casa con il Liverpool, poi a Natale, poi mi ha chiesto qualche consiglio e siamo rimasti in contatto - le parole di Freuler - La storia parla per lui, ha sempre fatto bene ovunque e anche qui si vede già la sua mano. Io come sto? Mi sento bene, ho fatto tutta la preparazione estiva, ho giocato le amichevoli e poi in nazionale due partite da titolare. Cosa non è andato al Nottingham? L'obiettivo era la salvezza e ci siamo riusciti, mentre dal punto di vista personale non ho giocato le ultime cinque partite dopo essere stato anche capitano. Ma non so cosa sia successo dopo, sono rimasto nel limbo".