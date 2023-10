Ferguson: gambe, polmoni e qualità. Secondo in Serie A per chilometri percorsi

Lo scozzese è uno dei quattro giocatori più utilizzati da Thiago in questo avvio di stagione con una sola sostituzione a partita in corso nelle prime otto giornate di Serie A. Se non ci fossero Skorupski e Beukema sarebbe quello con il maggior minutaggio. Insomma, Motta parte da tre quattro inamovibili e poi attorno ci costruisce il resto. E Ferguson è tra questi. Sette gol l'anno scorso, uno in questa stagione con anche tre assist, ma i numeri non possono descrivere la completezza prestazionale di un giocatore, il suo essere uomo squadra utile e funzionale alla causa. Ma qualcosa che possa fare capire anche solo in parte la sua importanza c'è. Ferguson corre per quattro, sempre e comunque, e lo fa abbinando anche una preziosa qualità come appunto spiegano i tre assist. Ma se Motta non lo toglie mai è perché l'equilibrio che sa fornire Ferguson al Bologna è inestimabile. Lo scozzese, infatti, è secondo in Serie A per chilometri percorsi a partita. Un mezzo maratoneta o quasi. Lewis corre infatti 12,393 chilometri a partita e in Serie A solo Haas dell'Empoli gli è davanti, con la differenza che lo svizzero ha giocato una sola partita in campionato prima di essere ceduto al Lucerna, mentre il classe 1999 del Bologna è arrivato a quota 717 minuti con il 100% di titolarità e con un contributo di gol del 50% (in otto partite tre gol e un assist). Ad oggi secondo Transfermarkt Ferguson vale circa 12 milioni, ma siamo sicuri che continuando così il mercato si farà sentire, soprattutto la prossima estate e soprattutto da sponda inglese. Il famoso mediano box to box che in Premier piace tanto e che Motta cerca di nascondere dagli scout e dagli operatori di mercato. Ma è difficile. Nascondere prestazioni di questo tipo è impossibile.