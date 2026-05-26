Enzo Bucchioni: “Italiano mette al centro il gioco, con lui a Napoli potremmo divertirci”

"Il mio pensiero è che se arriva a Napoli ci divertiremo. Conosco bene questo allenatore, l'ho seguito proprio per curiosità e per passione per il calcio quando era allo Spezia. Poi sono andato a vedere gli allenamenti, ho visto crescere lo Spezia, poi avete visto la Serie A e che salvezza è riuscito a fare. Poi è venuta la Fiorentina e l'ho visto da vicino ancora meglio, giorno per giorno, quanto ha fatto crescere quella squadra. Faccio lo stesso discorso: se andate a vedere i nomi di quella squadra, ha fatto tre finali e nella finale di Coppa Italia contro l'Inter l'ha messa in difficoltà, ha segnato per prima".