In copertina c'è il Nettuno, con il suo tridente in mano, vestito di rossoblù e intento a calciare un pallone (quelli antichi marroni e di cuoio). A sinistra il mare, a destra uno scorcio dello stadio e della Torre di Maratona. Eccolo qui 'Gol del Bologna' il calendario 2027 dei rossoblù firmato Leo Vicari.

Il Calendario è composto da 365 pagine. Ogni giorno una frase che ripercorre la storia del Bologna FC: i momenti di gloria e quelli più difficili, imprese e gol memorabili, frasi di grandi campioni per vivere ogni giorno la passione rossoblù. Un lungo filo che lega un intero anno. In quello che sarà venerdì primo gennaio 2027 troverete il ricordo del primo gol di Ezio Pascutti, datato 1956 a Vicenza, il 31 dicembre lo passerete invece con Angiolino Schiavio, il massimo bomber rossoblù di tutti i tempi. E così via, ogni giorno una storia, un gol, per ricordare il passato e vivere il presente, pensando al futuro. Da domani nelle librerie sia in versione da tavolo sia con base di legno. Edizioni Minerva.