Corazza: “Prima del Cesena ero molto emozionato. Ora testa al Toro. Basket? Tifo Effe”

Una estate da sogno per Tommaso Corazza . Il prodotto del settore giovanile rossoblù, e figlio dell'ex responsabile Daniele, è stato accolto ufficialmente in prima squadra da Thiago Motta , prima nei ritiri estivi e poi con la titolarità in Coppa Italia contro il Cesena , derby da sempre sentito. E Corazza che ha fatto? Gol dopo pochi minuti sotto la Andrea Costa. Quei momenti sono stati raccontati da Tommaso a Bfc Week:

"E' stata una giornata indimenticabile con la prima convocazione e la prima titolarità, poi dopo pochi minuti ho segnato sotto la curva. Per un bolognese è un sogno - le sue parole - Dal precampionato sapevo che ero a disposizione per la partita, le notti precedenti ho pensato molto al Cesena e sicuramente ho fatto fatica a dormire. Fortunatamente i più esperti mi hanno dato tanti consigli, partendo da DeSilvestri e Arnautovic. Per me non è cambiato nulla, spero sia semplicemente l'inizio di un percorso. La chiamata più bella? Quella di mia mamma".