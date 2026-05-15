Cor Sport – Vincenzo in missione: serve un miracolo per la Conference

1 di 2 Sei punti

Vincenzo Italiano chiede sei punti al Bologna nel finale di stagione. Dopo la vittoria di Napoli, il Bologna prova a chiudere bene il campionato contro Atalanta e Inter, ma per la Conference League serve un miracolo. A Bergamo servirebbe una vittoria con tre gol di scarto per sperare nel settimo posto, poi all'ultima giornata serve il successo sull'Inter e sperare che la Fiorentina batta l'Atalanta