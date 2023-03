Cor Sport – Baraldi: “Momento storico per le nostre ragazze. Vogliamo rinnovare Pajola, Belinelli e Teodosic”

"Per noi è una giornata storica. Avere in vetta alla classifica la squadra femminile ci fa molto piacere. A cinque anni dal nostro ingresso nel basket abbiamo raggiunto un traguardo importante, seppur momentaneo. Alla base c'è il lavoro di tutta la società. Il patron Zanetti ha messo tutti nelle condizioni migliori per poter lavorare, non solo per i mezzi economici che ci ha fornito. Il suo grande pregio è quello di averci dato fiducia. Perché investire nel basket femminile? La mamma del dottor Zanetti ha giocato a pallacanestro; lui ha una grande attenzione per questo mondo e ha voluto rendere omaggio alla memoria della madre. Inoltre ci troviamo a Bologna, Basket City: la squadra femminile ha completato il quadro. Investiamo molto anche nel ciclismo femminile, per noi lo sport delle donne va valorizzato".