De Silvestri: “Mi sento ancora giocatore, non è l’ultimo anno. Obiettivi? Continuare così”

Un altro anno in rossoblù, da veterano, da chioccia nello spogliatoio e legato a doppio filo con la continuità che garantirà dalla scorsa stagione dopo gli addii a scadenza di contratto di Gary Medel , Roberto Soriano e Nicola Sansone . Lollo De Silvestri è pronto per un'altra stagione a Bologna e tocca a lui aprire i colloqui con la stampa qui a Valles, sede del ritiro rossoblù fino al 22 luglio:

"La permanenza è stata alimentata dalla mia voglia, dagli allenamenti, dalle partite e lo stare in gruppo. Sono molto orgoglioso - le sue parole - Inizia la quarta stagione con questi colori e sono contento. Mi trovo bene dappertutto sia a Casteldebole che in città e ho molto chiaro quello che voglio per il mio futuro. Il mister ha fatto le sue scelte la passata stagione ma quando c'è stato bisogno di me ho dato le risposte che cercava, sia in campo ma anche all'interno del gruppo. Nei momenti importanti noi veterani ci siamo sempre stati".