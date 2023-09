Concorrenza e rotazioni lunghe: le ali di Motta per il salto di qualità

Ma è sulla concorrenza interna che si giocherà l'ulteriore salto di qualità del Bologna. Basti pensare che il miglior marcatore della passata stagione, ovvero Riccardo Orsolini, dovrà guadagnarsi il posto ogni settimana in allenamento, lui che in passato ha indossato anche la fascia di capitano della squadra. Tendinopatia e rinnovo di contratto, l'estate di Orsolini non è stata del tutto serena e ora dovrà ritrovare il massimo della condizione psico-fisica per convincere Motta a schierarlo titolare. Ndoye, nel frattempo, ha già convinto il mister con la sua capacità di corsa e di uno contro uno, ma soprattutto con un grande lavoro in fase di non possesso palla a cui Thiago guarda sempre con grande interesse. Guai a perdere equilibrio, guai a non fare una corsa in più per il compagno: il diktat del tecnico è chiaro. In tutto questo dovrà inserirsi Orsolini che avrà la concorrenza dello svizzero e quella di Saelemaekers, a meno che Motta non decida di schierare l'ex Milan a centrocampo, in un 'triello' che vede il numero sette avere maggiori doti di gol e dribbling al cospetto degli equilibratori di sistema. Insomma, una grande concorrenza per stimolare la crescita generale, ben sapendo che nel calcio con i cinque cambi il concetto di titolarità diventa quanto mai relativo. In un calcio che ormai vive di stravolgimenti nei secondi tempi - si può cambiare mezza squadra - dal sessantesimo in avanti chi può pescare dalla panca giocatori utili a ravvivare l'energia generale della squadra avrà un vantaggio. Motta ora ce l'ha, quel vantaggio, avendo a disposizione due coppie ben assortite di esterni di attacco che possono essere intercambiabili sia in termini di posizione sia in termini di funzioni da svolgere in campo. E far uscire dalla panchina Orsolini al posto di Ndoye, o viceversa, non dovrebbe essere visto come un problema ma come una opportunità. Bologna ricco sulle fasce. Un vantaggio da sfruttare.