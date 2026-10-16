Il 21 agosto la Juventus ha risolto il contratto di Arthur, cinque giorni dopo ha ceduto Perin al Palermo. Due addii diversi con lo stesso scopo: liberare ingaggi per Spalletti. Intanto il calciomercato Juventus inseguiva Kessié e chiudeva in attacco. Le calciomercato Juventus ultimissime di fine agosto mostrano quanto conti la cassa, non solo il campo.

Le calciomercato Juventus news dell’estate hanno un filo comune: ogni entrata è arrivata dopo un’uscita, dal caso calciomercato Juventus Kolo Muani fino all’ultimo giorno. Tra una trattativa e l’altra, sulle pagine sportive comparivano spesso anche i casino non aams, operatori con licenze estere che lavorano fuori dal circuito ADM.

Il resoconto iniziale del calciomercato Juventus 2026

La Juve ha chiuso un'estate densa. In attacco sono arrivati Kolo Muani dal PSG e Alajbegovic dal Bayer Leverkusen, poi Woltemade in prestito dal Newcastle. In difesa Lucumí dal Bologna, tra i pali Vicario e Grabara, a centrocampo Sarr. In uscita, oltre ad Arthur e Perin, sono partiti Vlahovic, finito al Beşiktaş a fine contratto, e Jonathan David, in prestito all'Atlético Madrid.

Per Spalletti il risultato è una rosa più giovane e con meno stipendi pesanti. Dopo sei giornate di Serie A la squadra ha 11 punti, tre in meno della Roma capolista.

Principali obiettivi per ruolo e priorità offensive

La priorità era il centravanti, perché il calciomercato Juventus Vlahovic si era chiuso con la scadenza del contratto. Il serbo ha poi raccontato in un'intervista: „Tre anni di bugie sul mio rinnovo con la Juve.” A centrocampo serviva un profilo fisico, e tra i portieri bisognava sostituire Perin.

Kolo Muani: PSG → Juventus, 38 milioni + 12 di bonus, ufficiale

È l'acquisto più costoso dell'estate. La Juve paga 38 milioni in quattro esercizi, più 3,2 milioni di oneri accessori e fino a 12 milioni di bonus. Il francese ha firmato fino al 2031 con circa 5,5 milioni netti, indossa il numero 9 e nel 2025 aveva segnato 10 gol in 22 partite in prestito. Sul piano tattico Spalletti ha usato più spesso il 4-2-3-1 che il 4-3-1-2: Kolo Muani può fare l'unica punta oppure partire largo, con Woltemade al centro come a Vigo. In entrambi i casi la probabilità di vederlo titolare è alta. Il dettaglio è nell'

ufficialità di Kolo Muani

riportata da Sky Sport.

Franck Kessié: svincolato dall'Al-Ahli, pista calda ma mai chiusa

Il dossier non riguarda il

Barcellona

, che Kessié ha lasciato anni fa, ma un parametro zero uscito dall'Al-Ahli. La base di accordo indicata dalla stampa era di 4,5 milioni a stagione, con l'Al-Ittihad e la Roma in concorrenza. L'operazione dipendeva dalle uscite a centrocampo: l'ivoriano non figura tra i nuovi arrivi e il ruolo è andato a Sarr.

Mateta: Crystal Palace → Juventus, voce senza sviluppi

Chi cercava calciomercato Juventus Mateta ha trovato solo indiscrezioni. Il profilo di vice centravanti fisico è stato coperto da Woltemade, preso con un prestito da 3,6 milioni: una formula molto più sostenibile di un acquisto a titolo definitivo.

En-Nesyri: idea di mercato rimasta tale

Anche il calciomercato Juventus En Nesyri non è andato oltre l'ipotesi. Il marocchino avrebbe aggiunto stazza in area, ma con Kolo Muani e Woltemade le rotazioni offensive erano già complete e un terzo stipendio alto non era compatibile con il bilancio.

Audero e il dopo Perin: la Juve ha scelto Grabara

L'ipotesi Audero, come i nomi circolati sotto la voce calciomercato Juventus Suzuki, è stata superata dai fatti. La Juve ha preso Vicario come titolare e Kamil Grabara dal Wolfsburg in prestito fino al 30 giugno 2027, una soluzione senza costo del cartellino.

Chi parte e come finanzia le nuove operazioni

Le uscite hanno superato le entrate più dei ricavi commerciali. Nessuna entrata arriva da sponsor di betting o

casino

, vietati in Serie A dal 2019. Queste le cessioni con i numeri disponibili:

Arthur: risoluzione consensuale; impatto contabile negativo di circa 6 milioni, ma ingaggio da circa 5 milioni liberato fino al 2027. Fondi destinati al centrocampo.

Perin: al Palermo per 500.000 euro, contratto di tre anni in Serie B; ingaggio liberato e spazio per Grabara.

Vlahovic: uscita a parametro zero per scadenza; il risparmio sull'ingaggio più alto della rosa ha finanziato Kolo Muani.

Jonathan David: all'Atlético Madrid in prestito con riscatto a 25 milioni; gli spagnoli coprono oltre metà dei 6 milioni netti.

Il comunicato del club su Perin ricorda 71 presenze e quattro trofei in otto anni: un addio in buoni rapporti, ma deciso dai conti.

Date di mercato e deadline 2026: scadenze e vincoli

La sessione estiva si è chiusa a inizio settembre, con Woltemade ufficializzato il 1° settembre. Gli ultimi giorni hanno mostrato la regola dell'estate: prima la cessione, poi l'acquisto. Le ricerche Juventus calciomercato Intopic ultimo minuto sono esplose proprio allora, con le pagine di calciomercato Juventus Intopic che rilanciavano ogni voce.

La prossima finestra è quella di gennaio 2027. Lì la Juve potrà correggere il centrocampo, ma con gli stessi vincoli: perdita di 66 milioni nel 2025/26 e un accordo con l'UEFA sul fair play finanziario.

Pronostico finale

Sul piano economico la Juventus esce rafforzata: ha tolto stipendi alti e improduttivi come quelli di Arthur e Vlahovic e ha scelto prestiti dove possibile. Sul piano tecnico il giudizio è più cauto. Kolo Muani e Woltemade hanno segnato a Vigo, ma in campionato l'attacco produce poco e il centrocampo resta senza il rinforzo fisico cercato per tutta l'estate. Il voto: bilancio più sano, squadra ancora incompleta. A gennaio il primo indizio sarà proprio il centrocampo: se Koopmeiners resterà, servirà un'altra uscita prima di qualsiasi arrivo, come è successo per tutta l'estate.

Tabella: riepilogo delle operazioni

Giocatore Da A Cifra Stato Randal Kolo Muani PSG Juventus 38 mln + 12 bonus Ufficiale (2 agosto) Nick Woltemade Newcastle Juventus 3,6 mln (prestito) Ufficiale (1 settembre) Kamil Grabara Wolfsburg Juventus Prestito Ufficiale Mattia Perin Juventus Palermo 0,5 mln Ufficiale (26 agosto) Arthur Juventus Svincolato Risoluzione Ufficiale (21 agosto) Dusan Vlahovic Juventus Besiktas Parametro zero Concluso Jonathan David Juventus Atlético Madrid Prestito, riscatto 25 mln Ufficiale Franck Kessié Svincolato — Ingaggio 4,5 mln richiesto Non concluso

FAQ

Quando chiude la finestra estiva 2026 e come questo influisce sulla Juventus?

La finestra estiva è già chiusa: l'ultimo colpo bianconero, Woltemade, è arrivato il 1° settembre. Le trattative ancora aperte, come quella per Kessié, possono ripartire solo con la sessione di gennaio 2027, salvo giocatori svincolati che si possono tesserare anche fuori finestra.

Se Perin lascia, quale portiere arriva e quanto costa?

Perin è già partito, e la Juve ha scelto Kamil Grabara in prestito dal Wolfsburg fino a giugno 2027, insieme a Vicario. Audero e Neto erano ipotesi di mercato: nessuno dei due è arrivato. Il costo di Grabara è legato al prestito, senza spesa per il cartellino.

Qual è il trasferimento più costoso possibile per la Juventus in questa finestra?

È già avvenuto: Kolo Muani, fino a 53,2 milioni complessivi tra base, bonus e oneri. Kessié sarebbe costato solo ingaggio e commissioni perché svincolato. L'acquisto del francese è stato finanziato soprattutto con i risparmi sugli stipendi di Vlahovic, Arthur e David. Per FC Juventus calciomercato resta quindi poco margine a gennaio.

La Juventus ha chiuso per Vlahovic o resta sul mercato?

Vlahovic non fa più parte della rosa: il suo contratto è scaduto a giugno 2026 e il serbo è passato al Besiktas. Il numero 9 ora è di Kolo Muani. Non ci sono trattative per un ritorno.