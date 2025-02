Carlino – Calabria e Pedrola chiudono il mercato. Il Barcellona ha la recompra

È arrivato Calabria. Il mercato del Bologna si è chiuso senza sorprese: Iling-Junior torna all'Aston Villa. Primavera, tre innesti scrive il Carlino. A gennaio era tempo di sfoltire, e così il Bologna ha fatto: ha asciugato la rosa dai possibili scontenti, sostituito il neo atalantino Posch con l'ex capitano del Milan Calabria, e dopo le uscite di Karlsson e Iling-Junior, ha deciso di puntare su un esterno d'attacco di qualità come il talento del Barcellona Pedrola, prelevato in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria (il Barca in estate può esercitare il diritto di recompra). Cinque calciatori usciti (Posch, Corazza, Urbanski, Karlsson e Iling-Junior) e due entrati (Calabria e Pedrola). L'ultimo giorno di mercato rossoblù si è chiuso senza particolari sussulti. Iling-Junior è tornato all'Aston Villa, che a sua volta lo ha rigirato subito in prestito al Middlesbrough (club di Championship, la serie B inglese).