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Skorupski in palla, Dovbyk no

Non è un Bologna brillante, ma in questi casi si dice 'calcio d'agosto'. Eppure tra meno di dieci giorni parte il campionato e i rossoblù sembrano ancora imballati e in fase di costruzione calcistica tra una difesa da registrare e un attacco da sbloccare. Anche a Brighton è arrivata una sconfitta e il viatico verso la Lazio non è stato dei migliori e non è per nulla detto che le ultime due settimane di mercato portino i rinforzi necessari. Inoltre, c'è stata la certezza della non scintillante condizione di Artem Dovbyk.

Tedesco ha scelto Artem Dovbyk davanti, supportato da Orsolini e Cambiaghi, Berna confermato mezzala mentre in difesa coppia norvegese con Heggem e Helland, in assenza di Lucumi destinato alla Juventus. Il migliore del primo tempo è stato senza dubbio Skorupski, chiamato più volte a salvare il risultato, soprattutto verso il 40' con la girata di destro di Hinshelwood, che lo ha impegnato in termini di reattività e precisione. La manovra del Bologna è stata invece farraginosa. A centrocampo si è fatto fatica a costruire, davanti Dovbyk è ancora lontano dalla miglior condizione e anche sulla verticale i rossoblù hanno patito fatica, così gli inglesi, seppur senza Mitoma, hanno trovato maggior riferimenti, seppur con ritmi da 'preserviamoci da infortuni' dato che il Bologna esordirà il 24 e il Brighton avrà i preliminari di Conference giovedì. De Cuyper ha poi impegnato Skorupski dalla distanza, assieme a Rutter, mentre il Bologna si è fatto vedere una sola volta con una buona palla di Miranda per Cambiaghi, ipnotizzato da Verbruggen. Il cartello 'lavori in corso' è ben presente.

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