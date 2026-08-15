Uscito un colombiano...se ne fa un altro. Ecco perché, con Lucumi ormai promesso sposo della Juventus, il Bologna sta lavorando per Cabal. Il compito del sostituto di Jhon non sarà facile: va rimpiazzato un difensore che funge da leader delle Torri dal 2022.

Certo, qualche errore c'è stato, ma è pur sempre il difensore delle notti europee e della sera dei miracoli. Al suo fianco chiunque, da Beukema e Calafiori, da Heggem a Casale hanno reso al massimo. Alla fine le speranze di Casteldebole sono crollate, Lucumi va sostituito; per qualcuno già è tardi. Saputo e Fenucci sono consapevoli che a Tedesco ora serve un difensore con determinate caratteristiche. Cabal, appunto.

Perché oltre a condividere la stessa nazionalità dell'ormai ex numero 26 rossoblù, ne ricorda anche alcune peculiarità. Strutturato e forte di testa; al contempo rapido e bravo nelle accelerazioni. Mancino, aggiungerei. Queste sono le credenziali del profilo che il Bologna va cercando per affiancare uno tra Heggem, Vitik, Helland o Casale. Sartori studiava Cabal già dai tempi di Verona, è tempo di verifica.

Tedesco ha già dato l'ok, serve un giocatore pronto da subito. Juan Cabal avrebbe già detto si al Bologna, il nodo da sciogliere è un altro: Fenucci lo vorrebbe in prestito con diritto, Carnevali insiste per l'obbligo. Chissà che Di Vaio e Sartori - fedeli al loro modus operandi - non virino su prospetti ancora più giovani.