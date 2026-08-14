Riccardo Orsolini si prepara a firmare il rinnovo di contratto con il Bologna. Il Resto del Carlino oggi in edicola ribadisce che l'ufficialità arriverà dopo Ferragosto, ma questa volta non sembrano esserci dubbi: la fumata bianca è dietro l'angolo. Accordo fino al 2029 con opzione per il 2030, a circa 2,2 milioni di euro più bonus di ingaggio annuale.

Il quotidiano spiega anche i motivi che hanno portato questa trattativa per il rinnovo ad assumere le sembianze di una telenovela. Uno su tutti: l'ammontare dell'ingaggio. 2,2 milioni di euro di parte fissa è il massimo a cui poteva spingersi il Bologna, di più non poteva fare. Dal canto suo, Orso non ne ha mai fatto una questione di soldi ma di principio: deve essere riconosciuto il giusto valore ad uno che, numeri alla mano (doppia cifra per quattro anni di fila), si è dimostrato uno degli attaccanti italiani più prolifici. Ma ormai questo è il passato: il futuro è la firma che arriverà tra qualche giorno.