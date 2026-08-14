La strategia messa in campo dal Bologna sul mercato da tre anni a questa parte è sempre le stessa. E, bilancio alla mano, funziona. Due cessioni illustri ogni anno, per un totale di 100 milioni di euro tirati su. Tutto ha avuto inizio due stagioni fa con gli addii di Calafiori e Zirkzee, lo scorso anno è toccato a Beukema e Ndoye, questa volta è stato il turno di Lucumi e Castro.

"Comprare bene, rivendere meglio, la chiave per rendere il Bologna sostenibile e pronto ad un nuovo bilancio in attivo", scrive La Repubblica in edicola questa mattina. Merito di Giovanni Sartori, che può anche aver sbagliato qualche colpo da quando è direttore sportivo rossoblù ma sono più le scommesse vinte che quelle perse. Tocca vedere ora come verranno reinvestiti le ultime decine di milioni di euro entrate dalla partenza di Lucumi: il mercato freme.