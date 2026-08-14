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DOVBYK SI PRESENTA

"Fisicamente ora sto bene. Inizia una nuova sfida per la mia carriera, a Bologna mi sono sentito accolto da un gruppo forte, una famiglia". Parola di Artem Dovbyk, intervistato ai microfoni de La Repubblica in edicola oggi: "In Italia non avete ancora visto la mia versione migliore, ma spero che presto riuscirò a mostrarla anche qui. Quando la gente crede in te è tutta un'altra cosa, a Bologna sto ritrovando questa emozione. Per il Bologna mi sento importante".

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