Vertice di mercato a Casteldebole tra i dirigenti del Bologna, che intendono mettere nero su bianco la strategia da seguire per questi ultimi giorni di agosto. Dopo un mesetto di assenza ieri il presidente del Bologna Joey Saputo è ricomparso a Casteldebole, e contemporaneamente dalla Sardegna è rientrato alla base anche l'amministratore delegato Claudio Fenucci. Lo fa sapere il Corriere dello Sport di oggi.

"Nel corso di questo vertice è stato affrontato anche il discorso relativo al difensore, che ora come ora è estremamente importante e non può essere messo in secondo piano, anche perché attualmente dietro il Bologna ha un organico che farebbe estremamente fatica a vivere nella facciata sinistra della classifica", scrive il quotidiano. Secondo cui questo Bologna ha bisogno di un difensore "come l’aria che respira". E addirittura ne avrebbe bisogno di uno più forte di quelli che ha già, con caratteristiche tecniche diverse. "Un altro Jhon Lucumi tanto per intenderci", conclude.