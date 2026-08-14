Ci siamo per Jhon Lucumi alla Juventus. Nella serata di ieri i bianconeri hanno compito uno scatto decisivo per arrivare al difensore colombiano, con cui già avevano un accordo contrattuale per un quadriennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Fabrizio Romano parla infatti di intesa definitiva tra club: in tutto nelle casse del Bologna andranno 20 milioni di euro bonus compresi.

Gli ultimi passaggi formali dovrebbero essere completati entro le prossime 48 ore, entro la fine della settimana invece sarà tempo di visite mediche. Ma l'accordo verbale è totale, non sembra essere in discussione la buona riuscita dell'operazione. Tutte le parti in causa vengono così accontentate: la Juventus che aveva bisogno di un centrale mancino, Lucumi che voleva solo e soltanto i bianconeri, e il Bologna che tira su 20 milioni di euro da un calciatore che tra sei mesi avrebbe perso a zero.