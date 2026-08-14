Juan Cabal continua ad essere un nome caldo in ottica Bologna. Non perchè sia una primissima scelta per i rossoblù, ma perchè sembra essere la pista più calda da seguire per il dopo Lucumi. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina non si sbilancia sul possibile inserimento del prestito di Cabal nella trattativa che porterà Lucumi a vestire la maglia della Juventus. Ma spiega che in un modo o nell'altro questa operazione potrebbe farsi.

Prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, per l'esattezza. "Cabal è un calciatore che piace sia agli uomini dell’area tecnica che allo stesso tecnico perchè conosce bene il calcio italiano e sarebbe pronto da subito, ma anche perchè nonostante sia potente e strutturato è anche veloce sia nel breve che nel lungo", si legge. Il colombiano avrebbe già dato la sua disponibilità al Bologna, anche se restano da stabilire sia la formula esatta del prestito che l'ingaggio, considerando che alla Juventus percepisce 1,5 milioni di euro.