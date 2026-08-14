La sua ultima amichevole estiva il Bologna dovrà affrontarla in emergenza difensiva. Casale è ancora ai box e non ci sarà, Heggem è ancora alla ricerca del ritmo-partita avendo una sola settimana di allenamenti nelle gambe, mentre Lucumi è più fuori che dentro per ragioni di mercato. Persino Vitik è a rischio: il ceco ha accusato un piccolo affaticamento nei giorni scorsi e potrebbe essere lasciato a casa da Tedesco e il suo staff.

"La truppa rossoblù si presenterà a Brighton in emergenza difensiva per quello che riguarda i centrali: con Helland unica vera certezza al centro. E tutto il resto da inventare", scrive il Corriere dello Sport di oggi. Contro gli inglesi è lecito aspettarsi dunque De Silvestri centrale, un'opzione che non va scartata a priori. Tedesco potrebbe anche rischiare dal 1' Heggem, che è tornato solamente da una settimana ad allenarsi, ma al momento non sembra essere questo lo scenario.