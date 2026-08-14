Roberto Piccoli si presenta. In attesa della conferenza stampa consueta, il nuovo attaccante del Bologna ha rilasciato le sue prime parole direttamente ai canali ufficiali del club. "Mi hanno sempre parlato bene del Bologna. Anche quando ero piccolino e vedevo i rossoblù giocare notavo una bella squadra e un bell'ambiente", ha esordito il centravanti.

Parole positive anche sulla città: "E' molto bella, la gente è positiva. Arrivo con tanta voglia di lavorare e di far bene, sia a livello personale che per la squadra. Non vedo l'ora di iniziare". La prima chance la potrebbe avere già domani: Piccoli è stato infatti convocato per l'ultimo test pre-stagionale contro il Brighton, partirà insieme al resto della squadra. Sarà poi Tedesco a decidere se e come impiegarlo nell'arco dei 90'.